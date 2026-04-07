Acuerdo entre EU e Irán contempla tregua de Israel, en Líbano y otros frentes: Pakistán

Islamabad. Pakistán, que negoció alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, dice que el acuerdo se extiende a Israel y Hezbollah en Líbano.

En tanto, la Casa Blanca dijo que Israel aceptó los términos del alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que el acuerdo por el que Estados Unidos aceptó suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a “sus aliados” y es un “alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares”.



“Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluyendo Líbano y otros lugares, con efecto inmediato”, anunció Sharif en un mensaje en redes sociales en el que mostró su satisfacción y agradecimiento a los líderes de ambos países y destacó “una notable sabiduría y comprensión” y un compromiso “constructivo en la promoción de la paz y la estabilidad”.



Asimismo, invitó a las delegaciones de ambos a “continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo” en Islamabad el próximo viernes 10 de abril y mostró su esperanza de que estas “Conversaciones de Islamabad” logren “una paz duradera”.



El anuncio llega poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aceptó “suspender los ataques” contra Irán por un periodo de dos semanas y de que el Gobierno de Irán anunció el “paso seguro” por el estrecho de Ormuz por el mismo intervalo, aunque coordinado con sus Fuerzas Armadas.