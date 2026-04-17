Acuden Maru Campos y César Jáuregui a presentación del Plan Estratégico de la FGR, con Ernestina Godoy

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno dio a conocer que este viernes se encuentra en Ciudad de México, acompañando a la gobernadora Maru Campos en la presentación del Plan Estratégico para la Procuración de Justicia a cargo de Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Explicó que en el plan se definirán los lineamientos principales de la relación que la FGR busca entablar con las fiscalías estatales con el objetivo de trabajar de manera más coordinada y dar mejores resultados en materia de procuración de justicia.

“Por eso resulta muy importante estar acá, para conocerlo de primera mano y empezar de inmediato a dar mejores resultados en la produración de justicia”.