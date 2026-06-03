Ya es más conocida Maru, como ya es más conocido Rocha Moya; ser famoso no garantiza que ganes una elección: Cuauhtémoc Estrada

Ante los dichos de líderes y políticos del PAN, respecto a lo que ellos consideran persecución política en contra de la gobernadora Maru Campos por parte del Gobierno Federal, la ha convertido en la figura opositora más conocida en todo el país, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que no por el hecho de tener fama y ser conocido, implica que ganes una elección.

“Primero, entiendo que ese tema va encaminado a que ha tenido un mayor conocimiento. Sí la hecho más famosa, pero una cosa es cuantitativa y otra cualitativa. Cuánto me conocen y por qué me conocen”, dijo Estrada Sotelo.

El coordinador legislativo explicó que “hay personajes que son muy conocidos y no por eso ganarían una elección. Ya fui muy amable en cómo estoy explicando las cosas. Es lo mismo que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”.

“Ya es más conocida Maru, como ya es más conocido Rocha Moya”, recalcó Cuauhtémoc Estrada.