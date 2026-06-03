“Es dar representatividad y voz a quienes votaron por esa opción”: Alma Portillo ante propuesta de que candidato a alcaldía encabece lista de regidurías

Ante la propuesta de reforma a la Ley Electoral del Estado presentada por diputados locales de Movimiento Ciudadano, Partido Verde y PT, la diputada de MC, Alma Portillo, afirmó que la intención de que sea el candidato a la alcaldía quien encabece la lista de regidurías resalta la democracia, pues “es dar representatividad y voz a quienes votaron por esa opción”.

“Es un ejercicio que ya se repite en otros municipios de nuestro país y que funciona bastante bien, puesto que el candidato o la candidata que no resulta ganador para la Presidencia Municipal, de cualquier manera es una persona que cuenta con el respaldo ciudadano y que representa los intereses de muchísimos y muchísimas ciudadanas”, explicó Portillo Lerma

La legisladora parralense e integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, añadió que “entonces esto ocurre en municipios como Durango, que es una zona similar al estado de Chihuahua, cerca también geográficamente a nuestro estado, es un lugar en donde funciona y en muchos otros municipios funciona de la misma manera, y es por esto que se presenta esta iniciativa en este sentido, junto con otras fuerzas políticas de aquí del Congreso del Estado”.

Alma Portillo argumentó que es una situación que inclusive alienta la democracia, pues “él o la candidata que no resulta ganador, pero que está en un segundo lugar, es una persona que cuenta con el respaldo ciudadano y que muchas personas consideran que su voz sería representada propiamente y de manera correcta por este perfil dentro de un Cabildo. Y me parece que es una manera también de dar representatividad y dar una voz a todas las y los ciudadanos que optaron por esa segunda opción”.