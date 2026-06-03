Firman IMSS Chihuahua y Ayuntamiento de Ciudad Juárez comodato de dos CECI IMSS-DIF

• Estos dos Centros de Educación y Cuidado Infantil se suman a los cinco propios del Instituto en Ciudad Juárez, que son los primeros que en breve serán puestos en marcha en el país, como parte de un nuevo modelo de atención a las infancias mexicanas.

• Los CECI representan los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el fortalecimiento de la justicia social y la ampliación del acceso a servicios de cuidado infantil para las familias trabajadoras.

En cumplimiento de los compromisos presidenciales para la ampliación de la cobertura de servicios de educación y cuidado infantil, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua y el Ayuntamiento de Ciudad Juárez firmaron este martes 2 de junio el contrato de comodato de los Centros de Educación y Atención Infantil (CECI) IMSS-DIF, ubicados en los fraccionamientos Praderas del Sol y Paraje de San Isidro.

Lo anterior se llevó a cabo en un acto simbólico realizado en las instalaciones del CECI Praderas del Sol, el cual estuvo encabezado por el titular del IMSS Chihuahua, doctor Julio Mercado Castruita, y el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acompañados por la titular de la Unidad de Atención y Cuidado Infantil, maestra Mariana Montserrat Tajonar Miranda, quien fungió como testigo de honor, así como la presidenta del DIF Municipal, licenciada Rubí Enríquez Parada.

De esta manera se formalizó la posesión jurídica de los inmuebles que albergan los dos CECI IMSS-DIF, con lo que en breve abrirán sus puertas para el cuidado y atención de las niñas y los niños de esta región fronteriza, junto con los CECI propiedad del IMSS ubicados en Paraje Oriente, Las Gladiolas, San Isidro, Urbivilla y Municipio Libre.

La firma de los contratos de comodato y los convenios de colaboración IMSS-DIF Juárez harán posible la consolidación de estos proyectos y representan la suma de esfuerzos entre instituciones comprometidas con el bienestar de la niñez, el fortalecimiento de las familias y la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

Con esta acción, el Gobierno de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y el DIF Municipal Juárez refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar espacios seguros, dignos y de calidad para el desarrollo integral de la niñez juarense.

En representación del director de Prestaciones Económicas y Sociales, doctor Mauricio Hernández, la titular de la Unidad de Atención y Cuidado Infantil, maestra Maria Tajonar Miranda, manifestó que el arranque de los CECI en Juárez “no es casualidad, responde directamente a una enorme deuda histórica y social que el estado tiene con las mujeres de esta ciudad, y que es un polo estratégico para la economía nacional”.

Indicó que en el estado de Chihuahua se construyeron los primeros siete CECI, de un proyecto de mil en todo el país en toda la administración del gobierno federal.

“En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y en el IMSS tenemos claro que acompañar cada paso de la infancia es construir un país más próspero para las familias mexicanas. Por ello, hoy queremos decir a las niñas y los niños de Juárez, y a todas las madres trabajadoras, que vamos a cuidarlos con el corazón”, puntualizó.

En su mensaje, el doctor Julio Mercado Castruita resaltó el compromiso del Gobierno Federal de fortalecer la justicia social y ampliar el acceso a servicios de cuidado infantil para las familias trabajadoras, especialmente para aquellas que más lo necesitan.

Añadió que, como parte de este compromiso nacional, Ciudad Juárez fue considerada prioridad para la implementación de este nuevo modelo, reconociendo la importancia de atender las necesidades de las mujeres que laboran en la industria maquiladora y de miles de familias de nuestra frontera.

En su participación, la directora del DIF Municipal, licenciada Rubí Parada, manifestó que “la firma de estos comodatos no es un simple acto administrativo, es la consolidación de un acto de justica social y de profundo amor a nuestra gente y a nuestro municipio. Con esta firma estamos saldando una deuda histórica con las mujeres de Ciudad Juárez; este es un proyecto que nace de una promesa clara de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de devolverle lo mucho que se le debe a Ciudad Juárez”.

A su vez, el presidente del municipio de Juárez, licenciado Cruz Pérez Cuellar, destacó y reconoció el trabajo coordinado, las acciones y gestiones realizadas para la cristalización de los dos CECI IMSS-DIF.

“Llegar aquí fue una gran travesía y, al final, lo importante es que las niñas y los niños juarenses van a poder estar bien cuidados aquí y ese es el objetivo; por eso le agradecemos tanto a la Presidenta que haya pensado en Juárez para arrancar este nuevo modelo de atención”, enfatizó.

Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, los CECI representan una acción plenamente alineada con su misión de brindar seguridad social integral a las personas trabajadoras y a sus familias, por lo que reitera su compromiso con la niñez juarense.

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