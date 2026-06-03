Canaco se va de gira a El Paso; promocionan Clúster Médico y restaurantes

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) realiza hoy su gira por El Paso, Texas, esto como parte de un proyecto de reforzar dos gremios importantes para la ciudad.

Se trata del cluster médico y sector restaurantero son los proyectos de promosionar en el vecino país, con el fin de buscar maneras de capacitación y mejorar la calidad de empresas chihuahuenses.

Ante un difícil momento económico para el país, se dará este proceso para impulsar la inversión y dar a conocer los beneficios con el Cluster médico que se cuenta en Chihuahua.

Cabe destacar que el mes pasado el presidente de la Canaco, Alejandro Lazzarotto anunció una gira por Estados Unidos, en mayo fue Chicago.