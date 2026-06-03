GPMorena no aprobaría crédito para Poniente 5 si se hereda para la siguiente administración

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, reveló que ha tenido comunicación telefónica con el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, respecto al crédito que busca el Presidente Municipal para la construcción de Poniente 5, sin embargo, no se ha llegado a algún acuerdo.

Además, Estrada Sotelo destacó que él y los integrantes de su bancada no aprobarían dicha solicitud de crédito, si es que se traslada a la siguiente administración.

“Con el alcalde Marco Bonilla he tenido comunicación telefónica en dos ocasiones. Me ha expresado la intención de reunirse con más legisladores de Morena por el tema del crédito. Lo que sabemos es que ese crédito se trasladaría a la siguiente administración, y es un tema que no podemos obviar y lo poco que lo hemos comentado entre los diputados, ese es un cuestionamiento que han tenido”, explicó Cuauhtémoc Estrada.

El coordinador de la bancada de Morena recordó que “el municipio de Chihuahua ha tenido bastantes créditos, y hay maneras de generar obras y no necesariamente tiene que ser a través del crédito”.

Poniente 5 es un proyecto vial que tendría una longitud de 20.9 kilómetros y su objetivo principal es fungir como una vía rápida de desahogo para el tráfico del Periférico de la Juventud.