Entregan credencialización a 17 nuevos Guías de Turistas

La Secretaría de Turismo encabezada por Edibray Gómez realizó la credencialización de Guías de Turistas esto en el interior del Palacio de Gobierno.

En representación del Gómez, encabezó el evento Enrique Toledo subsecretario de Turismo realizó la entrega de 17 nuevos guías de turismo que se certificaron y tomaron un curso de capacitación en atención con el fin de fortalecer y dar espacios profesionales para los turistas que visitan el estado.

“Los guías de turismo comvierten un recorrido en una experiencia para el conocimiento cultural por lo cual son embajadores de Chihuahua”, señaló la directora de turismo municipal.

Se tomó el Diplomado de Formación de Guías de Turistas en la ruta Chihuahua–Sierra Tarahumara, con el objetivo de profesionalizar a los prestadores de servicios turísticos.

El programa fue impartido por la Universidad Regional del Norte, concluyendo con 17 participantes, quienes obtendrán su credencial federal como guías certificados conforme a la NOM-08-TUR-2002. Durante el diplomado, los participantes se capacitaron en temas relacionados con la cultura, historia, gastronomía y atractivos turísticos de la región.

Los nuevos guías de turistas son:

1- Adriana Zapien Azpeitia

2- Alfonso Ontiveros Loya

3- Beatriz Adriana Contreras Escalante

4- Carlos Alexis Villezcas Pacheco

5- Diana Priscila Martínez Grajeda

6- Edwin Raymundo Carmona Mata

7- Francisco Javier Valenzuela

Caballero

8- Hiram Iván Medrano Salcido

9- Isaac Ismael Medrano Sigala

10-Jesús Omar Ramírez Sánchez

11-José García Ovalle

12-Luis Ángel Quezada Sigala

13- Luis Ángel Arballo Contreras

14- Mariafernanda Perez Ortiz

15-Pedro Alonso Luévano Frías

16- Shirley Eduardo Villalobos Blanco

17- Yesenia Martínez Duarte