Revela Daniela Álvarez que EU le retiró la visa a la dirigente estatal de Morena

Daniela Álvarez, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, reveló que a su homóloga de Morena, Briguite Granados, las autoridades migratorias de los Estados Unidos le retiraron su visa.

“Les voy a contar un secreto, que de aquí no pase, que aquí se quede”, dijo Álvarez Hernández de manera irónica, “pero el fin de semana pasado, a la presidenta estatal de Morena, le retiraron su visa”.

“Yo reto a la presidenta estatal de Morena que nos muestre su visa, o que nos platique, por qué la autoridad de Estados Unidos la detuvo cuando intentaba cruzar a ese país”, dijo la jefa estatal del PAN.

Asimismo, Ulises Pacheco, dirigente municipal del PAN en Juárez, pidió a Granados de la Rosa que grabe un video en El Paso mostrando su visa.

Así lo reveló Daniela Álvarez cuando comentó acerca del reportaje de Los Ángeles Times, respecto a que a los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal y de Sonora, Alfonso Durazo, son investigados por autoridades de los Estados Unidos y que ya les fueron retiradas sus visas.

En respuesta, la dirigencia estatal de Morena convocó a una rueda de prensa a las 15 horas de este miércoles.