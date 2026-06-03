Presentan convocatoria del Torneo Box de Barrios 2026

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en coordinación con el comité municipal de box presentaron la convocatoria del Torneo Box de Barrios, evento municipal que, gracias a la capacidad de organización y calidad de funciones que ofrecen en la experiencia a competidores y público asistente, tiene un alcance importante a nivel estatal.

Esta edición se realizará durante seis fines de semana consecutivos, iniciando el sábado 25 de julio al 26 de agosto, y por primera vez, se contempla una gran inauguración a realizarse en un montaje profesional en el Parque Lineal de Vistas Cerro Grande.

El torneo reúne a más de 500 inscritos, hombres y mujeres en las categorías de los 10 hasta los 40 años de edad, provenientes de gimnasios municipales, estatales y clubes privados de más de 10 municipios.

La convocatoria ya está disponible en la página web del municipio de Chihuahua y la página web del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte www.imcfdchihuahua.com donde podrán realizar el registro y consultar las divisiones completas.

El Box de Barrios funge como una plataforma de fogueo de pugilistas que recién inician su carrera competitiva, al igual para aquellos que participan en clasificatorios juveniles como el caso de la Olimpiada Nacional y Festival Olímpico.

Este año son 6 fines de semana que contemplan 9 jornadas de competencia:

Primer fin de semana:

Sábado 25 de julio en el parque lineal de Vistas Cerro Grande.

Segundo fin de semana:

Segundo fin de semana: Viernes 31 de julio en el Polideportivo Luis H. Álvarez.

Sábado 01 de agosto en el Polideportivo Luis H. Álvarez.

Domingo 02 de agosto en el Polideportivo Luis H. Álvarez.



Tercer fin de semana:

Tercer fin de semana: Sábado 08 de agosto en el gimnasio Díaz Ordaz.

Domingo 09 de agosto en el gimnasio Díaz Ordaz.



Cuarto fin de semana:

Cuarto fin de semana: Sábado 15 de agosto en el gimnasio de Riberas de Sacramento.



Quinto fin de semana:

Quinto fin de semana: Sábado 22 de agosto en la Colonia Los Llanos.



Sexto fin de semana:

Sexto fin de semana: Gran final: 29 de agosto lugar por definir.

Juan José Abdo Fierro, titular del IMCFD, recordó que desde 2023 a la fecha ha incrementado el número de competidores. El año pasado fueron 110 mujeres las inscritas, por lo que ahora se esperan más, mientras que hombres 570.