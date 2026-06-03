Pedimos que agentes de EU se acreditaran o se retiraran, decidieron irse: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que luego de corroborar que los agentes estadounidenses que estaban en Chihuahua no estaban formalmente acreditados, se les pidió certificarse o retirarse, a lo cual, los extranjeros decidieron salir del país.

En su conferencia mañanera, expresó que según lo indagado por la Fiscalía General de la República (FGR), los agentes únicamente venían a ubicar un laboratorio en El Pinal, municipio de Morelos y después de eso se iban a retirar: “Ubicaron el laboratorio y se regresaron, no hicieron nada con el laboratorio, notificaron a la Fiscalía”.

Posteriormente, dijo que luego de lamentar la muerte de dos estadounidenses en un accidente carretero posterior a la ubicación del laboratorio, a los otros dos agentes se les pidió acreditarse formalmente o retirarse.

“Entonces, cuando ocurre eso, nosotros decimos: quiénes son, y hay otras dos personas también que lamentablemente perdieron la vida como lo dije antes, primero está lo humano, todos lamentamos la pérdida de una vida humana, primero, dar el pésame y luego nuestra preocupación, lamentamos pérdida de las vidas, pero luego vamos a investigar porque cómo es que es dos agentes extranjeros que no estaban acreditados participan en esta actividad y la fiscalía pedimos que los otros agentes que aún estaban en territorio se acreditaran o se retiraran, los que no habían participado en esta actividad, entonces decidieron que mejor se retiraban que ya no los iban a acreditar y otras personas que vienen a trabajar a México, está regulado cómo participan”.