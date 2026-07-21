Acribillan a “El Mudo” afuera de un Oxxo en la colonia Revolución

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad, identificado de manera extraoficial con el apodo de “El Mudo”, fue ejecutado a balazos la noche de este martes al exterior de una tienda Oxxo, ubicada en el cruce de las avenidas Pascual Orozco y Sierra Tarahumara, en la colonia Revolución, al norte de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos vestidos de oscuro arribaron al lugar y, sin mediar palabra, accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones contra la víctima, quien cayó sin vida frente al establecimiento. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Elementos de las distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio para acordonar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Delitos contra la Vida, inició las investigaciones correspondientes. Peritos realizaron el levantamiento de evidencias y el Servicio Médico Forense se encargó del traslado del cuerpo para la necropsia de ley.