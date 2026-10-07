Acompañará Santiago a Bonilla en toma de protesta, no sorprende posible boicot de Morena

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que acudirá el sábado a la toma de protesta de Marco Bonilla como defensor para de la Patria, Familia y Libertad.

El evento se realizará en Ciudad Juárez con la presencia de Jorge Romero, presidente nacional del PAN; Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN y la gobernadora Maru Campos.

De la Peña Grajeda mencionó que no resulta una sorpresa la posibilidad de que Morena busque boicotear el evento, sin embargo, aseguró que las y los chihuahuenses tiene claro el camino que se debe seguir.

“Estos sujetos han boicoteado a este país durante 8 años, no me extrañaría que también quieran boicotear eso”, agregó.