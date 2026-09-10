Presenta SIDE la 15º edición de la Expo MRO en Ciudad Juárez

El evento reunirá a 300 empresas en 400 módulos, con una derrama económica estimada superior a los 150 millones de dólares en los 12 meses posteriores

La Dirección de Industria de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), presentó la 15º edición de la Expo MRO, encuentro de negocios industrial que ha contribuido a fortalecer la proveeduría y la vinculación con la industria manufacturera de Ciudad Juárez.

Desde su primera edición en 2011, cuando contó con 23 módulos de exhibición, Expo MRO ha mantenido un crecimiento constante hasta llegar este año a 300 empresas distribuidas en 40 módulos.

En esta ocasión se prevé la asistencia de alrededor de 5 mil visitantes durante los tres días del encuentro, la participación de 300 empresas en 400 módulos y una derrama económica estimada en 150 millones de dólares durante los 12 meses posteriores.

“Es un espacio muy dinámico donde hay mucha interacción no solamente de empresas industriales, sino también de empresas que dan servicios a nivel general que interactúan con la industria, otorgando un dinamismo a toda la

economía de la ciudad”, declaró el director de Industria, Miguel Samaniego.

Como parte de las novedades, por primera vez se contará con un Pabellón de Mujeres Empresarias, desarrollado en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Juárez.

La Expo MRO se llevará a cabo del 14 al 16 de octubre en el Centro de Convenciones Inyectronic, ubicado sobre el Paseo de la Victoria.

En este espacio compañías, proveedores y representantes del sector tendrán un espacio para generar nuevos vínculos comerciales y ampliar sus oportunidades de negocio.

En la presentación, participó el director de Industria de la SIDE, Miguel Samaniego; la presidenta de Mujeres Empresarias de Canaco Juárez, Georgina García; y el gerente de Ventas de la Expo MRO, Miguel Miramontes.