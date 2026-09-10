Análisis facial y monitoreo en Ceresos, trabajo cibernético en Torre Centinela

En el piso 17 de la Torre Centinela se cuenta con un centro de mando a cargo de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

El actuar de la Policía Cibernética es más discreto en comparación de otras áreas de la SSPE, sin embargo, gracias a ello se pueden anticipar riesgos y asegurar la gobernabilidad.

Desde ahí, se realizan acciones como análisis facial y el monitoreo de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) a cargo del Sistema Penitenciario de la SSPE.

Es también el área en donde se logró la detección de dos narco laboratorios en la región de Hidalgo del Parral, en un trabajo de investigación que duró meses, pero que concluyó con el desmantelamiento de dichos espacios.