Caso Eithan Daniel: explican en Torre Centinela modo en que establecieron ruta que siguió su mamá Vianey Esmeralda

El piso 16 de la Torre Centinela está destinado a la Subsecretaría de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), a cargo de Luis Aguirre.

Durante la inauguración de la Torre Centinela se dio una muestra de cómo la tecnología permite un mejor seguimiento a líneas de investigación.

Como ejemplo, se dio a conocer que gracias a Plataforma Centinela se logró establecer la ruta que siguió Vianey Esmeralda cuando asesinó a su hijo de 2 años y arrojó su cuerpo en las lejanías de Ciudad Juárez.

Luis Aguirre destacó que con la tecnología que alberga la Torre Centinela, el talento y corazón de la Policía Estatal llegan a dar justicia a la población.