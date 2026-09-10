Evita sanciones por usar pirotecnia en vía pública por festejos patrios: Policía Municipal

De acuerdo al Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Chihuahua, puede haber sanciones económicas o arresto

La Dirección de Seguridad Pública Municipal recuerda que el uso de pirotecnia en la vía pública durante los festejos patrios puede derivar en sanciones económicas y arresto, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Chihuahua.

El Artículo 35, fracción II, establece como infracción contra la seguridad de la comunidad vender, encender, manipular, detonar o utilizar fuegos artificiales, juguetería pirotécnica, cohetes o explosivos en la vía pública.

Quienes incurran en estas conductas pueden hacerse acreedores a una sanción de 20 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y/o arresto de 12 a 24 horas.

Por ello, el Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a celebrar las fiestas patrias de manera responsable y evitar conductas que, además de representar una falta administrativa, puedan provocar lesiones, incendios o poner en riesgo a terceras personas.

Durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, elementos de la Policía Municipal realizarán recorridos preventivos y atenderán los reportes ciudadanos relacionados con este tipo de conductas, procediendo conforme al Reglamento de Justicia Cívica cuando corresponda.

Ante cualquier situación que represente un riesgo o requiera la intervención de las autoridades, se encuentra disponible la línea de emergencias 9-1-1.