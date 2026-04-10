Acompaña CEAVE a familiares en búsqueda de Ángel Fernando Loera Díaz en Guachochi y Aldama

• “Nuestra prioridad es y será siempre el acompañamiento digno y la garantía de que ninguna familia camine sola en la búsqueda de la verdad y la justicia:” Ledezma

En un esfuerzo conjunto y coordinado para dar continuidad a las investigaciones, el jueves se llevó a cabo un operativo de búsqueda simultáneo en los municipios de Aldama y Guachochi, con el objetivo de localizar indicios que permitan dar con el paradero del joven Ángel Fernando Loera Díaz.

La movilización se realizó en el marco del primer aniversario de su desaparición, ocurrida el 9 de abril de 2025, fecha en que fue visto por última vez. Bajo el compromiso de no detener las labores de búsqueda, la mamá y familiares de Ángel encabezaron, junto a las autoridades, recorridos en puntos estratégicos.

El operativo contó con la participación interdisciplinaria de la Fiscalía General del Estado con personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Comisión Local de Búsqueda (CLB) y Ministerio Público.

Durante las intervenciones en Aldama y en Guachochi, los equipos realizaron recorridos pedestres, entrevistas con habitantes, pega de pesquisas y el cotejo de datos obtenidos recientemente en las carpetas de investigación.

“Para la CEAVE, el acompañamiento en este operativo simultáneo no es solo una actividad más, sino el refrendo de un compromiso inquebrantable con la familia de Ángel Fernando Loera Díaz. Al cumplirse un año de su ausencia, nuestra prioridad es garantizar que el proceso de búsqueda se realice con la mayor dignidad, sensibilidad y rigor profesional” comentó la Comisionada Norma Ledezma.

Reiteró que “la prioridad es y será siempre el acompañamiento digno y la garantía de que ninguna familia camine sola en la búsqueda de la verdad y la justicia”.

Estas acciones reafirman el compromiso de mantener una colaboración permanente para agotar todos los recursos disponibles en la localización de personas desaparecidas.

Se invita a la ciudadanía que cuente con cualquier información que pueda contribuir a la localización de Ángel Fernando Loera Díaz, a que la aporte a través del número de emergencia 9-1-1 o al 089 de Denuncia Anónima.