Accidente frente al Tec de Monterrey deja a una mujer lesionada

Una joven mujer lesionada fue el saldo que dejó un choque múltiple con volcadura en el cruce de la avenida heroico colegio militar y la calle del Ángel justo enfrente tecnológico de Monterrey donde a consecuencia de falta de semáforo por otro accidente han ocurrido una serie de percances en el mismo lugar.

El accidente ocurrió cuando la conductora de un vehículo Hyundai i10 junto con el conductor de una camioneta Nissan x trail circulan sobre la avenida heroico colegio militar en sentido de Sur a Norte y al llegar al cruce con la calle del Ángel se impactan contra el conductor de una camioneta Ford Escape que intentaba incorporarse a la avenida quedando volcada la Ford Escape impactando entre sí los otros dos vehículos y posteriormente impactando a un vehículo Mazda 3 que esperaba ingresar a la calle del Ángel paramédicos de urge le brindaron las primeras atenciones a la mujer lesionada a quién trasladaron a un hospital para su atención médica haciéndose cargo del accidente elementos de la policía Vial.