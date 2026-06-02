Vinculado a proceso por el homicidio de un hombre en la colonia Independencia

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Ramón C. R., por el delito de homicidio calificado.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público, acreditó con datos de prueba la probable responsabilidad de José Ramón C. R., en el delito cometido a Carlos M. T., el 24 de mayo de 2026, en el cruce de las calles Arturo Gámiz y 15 de septiembre, de la colonia Independencia, en Ciudad Juárez.

De las investigaciones ministeriales se desprende, que el imputado participó en la agresión con disparos de arma de fuego en contra de la víctima, cuya causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico.

Hecho que generó un reporte al número de emergencia 911, el cual atendieron policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que lograron detener en el término de la flagrancia al imputado.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, ratificándole la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).