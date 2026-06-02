Continúa búsqueda de 3 empleados de Carichí privados de su libertad

El Fiscal de Distrito en la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, dio a conocer que mantienen un operativo de búsqueda ininterrumpido para localizar a tres personas que fueron privadas de la libertad en el municipio de Carichí.

Informó que, desde el pasado sábado 30 de mayo, alrededor de las 12:40 horas que se tuvo un llamado en el que se reportó la privación ilegal de la libertad de un masculino y dos femeninas, se iniciaron las acciones de búsqueda.

Se trata de Isidro Anchondo Martínez de 54 años de edad; Brenda Jaqueline Madrid Vázquez, de 28 años y Karla Yaneth Lerma Tecla, de 21 años, cuyas pesquisas se difundieron en la página oficial de la Fiscalía General del Estado, en medios de comunicación y redes sociales.

El Fiscal señaló que el reporte indica que personas armadas se llevaron a las tres personas en contra de su voluntad con rumbo desconocido, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda.

Dijo que se procedió a verificar las videograbaciones sobre todo en el primer entorno en el que se menciona que se llevaron también el vehículo en el que se encontraban estas personas. Para su localización se recorren brechas y caminos vecinales.

Indicó que el masculino perteneció a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Carichí y después se integró a Protección Civil, quien ya en el pasado había reportado el incendio de su vivienda. Las dos mujeres, también eran empleadas del Ayuntamiento.

Cualquier información que pueda llevar a la localización de estas personas, favor de comunicarse a través del sistema de emergencias 911 o 089 de Denuncia Anónima.