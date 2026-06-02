Impulsa ICHMujeres acceso gratuito a servicios de salud bucal

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) formalizó un convenio con diversas instancias, para brindar servicios de salud bucal gratuitos a personas del sexo femenino en situación de vulnerabilidad.

Dicha alianza se estableció con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), el DIF Municipal, el Clúster de Turismo Médico y Consultorios Dentales 23 Cero 7.

Firmaron el convenio la directora general de ICHMujeres, Raquel Bravo Osuna; la presidenta del DIF Municipal, Karina Aideé Olivas Maldonado; la titular del IMM, Mónica Meléndez Ramírez; así como representantes del sector médico y empresarial participantes.

El acuerdo contempla que se brindarán 770 servicios odontológicos gratuitos, dentro de los cuales destacan prótesis, extracciones, limpiezas dentales y consultas de valoración.

Algunas de las autoridades presentes coincidieron en señalar que la salud bucal influye en la calidad de vida, la alimentación y la autoestima, por lo que este programa es una oportunidad para acercar atención especializada a quienes enfrentan barreras económicas para acceder a dichos servicios.

La directora general de ICHMujeres, Raquel Bravo Osuna señaló que la suma de esfuerzos entre instituciones públicas y empresas socialmente responsables permite ampliar las oportunidades de atención para quienes más lo requieren, lo cual contribuye a mejorar su salud y condiciones de vida.