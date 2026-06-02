Preocupa reducción en calificación de deuda soberana: Hacienda

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez expresó que existe preocupación por la reducción en la calificación de la deuda soberana del Gobierno Federal ya que eventualmente podría impactar en otras calificaciones.

Explicó que actualmente no existe afectación a los créditos que tiene contratado el Gobierno del Estado, sin embargo, la reducción en la calificación al país podría derivar en que las calificadoras endurezcan sus revisiones al considerar que las cosas no están operando debidamente.

Recordó que usualmente en Chihuahua, durante el segundo semestre del año se realizan visitas por parte de calificadoras como Fitch Ratings y HR Ratings para evaluar la situación financiera del Estado.

Fue en días pasados cuando la agencia de riesgo Moody’s rebajó un escalón la calificación de la deuda soberana de México, dejándola en el límite del grado de inversión.

La calificadora sostuvo que la decisión refleja su previsión de que persistirán las debilidades fiscales que viene arrastrando el país, ante una mayor deuda, un gasto rígido, ingresos reducidos y el apoyo financiero continuo a Petróleos Mexicanos (Pemex).