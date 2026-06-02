Abre FECTI 2026 convocatorias para impulsar la ciencia y tecnología en Chihuahua

_-El Gobierno del Estado destinará 58 mdp para apoyar proyectos de infraestructura científica, investigación, formación de talento e innovación_

El Gobierno del Estado, a través de las secretarías de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y de Desarrollo Rural, así como del Instituto de Innovación y Competitividad, lanzó las convocatorias del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (FECTI) 2026.

El objetivo es ampliar las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en la entidad, por lo que este año se contará con una inversión de 58 millones de pesos (mdp) para respaldar proyectos estratégicos en sectores prioritarios.

El titular de la SIDE, Ulises Fernández Gamboa, destacó que esta estrategia refuerza la investigación y el desarrollo tecnológico en Chihuahua, impulsa la competitividad y amplía las oportunidades para el talento local.

Además reconoció a la Secretaría de Desarrollo Rural por su impulso al sector agropecuario para atender los desafíos del campo chihuahuense.

“La inversión acumulada de más de 220 mdp habla de la pertinencia de este tipo de instrumentos. Somos un estado que las empresas reconocen por el talento y excelencia en manufactura, pero queremos ir por más,” señaló.

El director del Instituto de Innovación y Competitividad, Francisco Turati, señaló que el FECTI apoya, mediante coinversión, proyectos de generación de conocimiento, formación de talento especializado y estudiantes, fortalecimiento de infraestructura científica y desarrollo de soluciones en áreas estratégicas y tecnologías emergentes.

La convocatoria contempla cuatro categorías: Infraestructura Científico-Tecnológica (C-01), dirigida a personas físicas, empresas, instituciones de educación Superior y centros de investigación para crear, adquirir o fortalecer infraestructura científica y tecnológica, con apoyos de hasta 2.5 mdp.

También Proyectos de Investigación Básica y Aplicada (C-02), enfocada en investigadores, instituciones académicas y centros de investigación que desarrollen soluciones con base científica y tecnológica, con montos de hasta 500 mil pesos por propuesta.

De igual manera, la rama de Formación de Talento en Carreras Científico-Tecnológicas (C-03), orientada a instituciones educativas, centros de investigación, museos, espacios de divulgación científica y empresas que promuevan vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas, niños y jóvenes, con hasta 500 mil pesos por proyecto.

Las categorías se completan con Proyectos de Innovación y Emprendimiento (C-04), dirigida a empresas, emprendedores, instituciones de educación Superior y centros de investigación que desarrollen nuevos productos, procesos, servicios o modelos de negocio, con apoyos de hasta 1.5 mdp.

En representación de los beneficiarios de la edición 2025, el rector de la Universidad Tecnológica de Paquimé, Gabriel Loya Ruiz, destacó que gracias al Fondo, se fortalecerá el Centro de Innovación Agrícola y Análisis de Suelos.

Esto beneficiará a cerca de 58 mil productores de los municipios de Casas Grandes, Janos, Galeana, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes e Ignacio Zaragoza.

Las convocatorias estarán vigentes hasta el 17 de julio de 2026. Las y los interesados pueden consultar las bases y requisitos de participación en https://i2c.com.mx/convocatorias/

Para recibir orientación o resolver dudas sobre el proceso de aplicación, se encuentran disponibles los teléfonos 614 261 43 22, 614 382 76 30 y 614 598 70 38. Además, se realizarán capacitaciones del 3 de junio al 13 de julio, con el objetivo de brindar orientación detallada sobre cada convocatoria.