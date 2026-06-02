Javier Corral el único secuestro que tuvo fue por la Fiscalía de la CDMX para protegerlo: Marco Bonilla

Luego de que el senador Javier Corral anunciara que desistirá de la impugnación presentada contra la decisión de no ejercer acción penal por los hechos relacionados con el intento de su detención ocurrido el 14 de agosto de 2024 en la Ciudad de México, el alcalde Marco Bonilla simplemente respondió: “Ya estaría…”.

“Ya estaría…¿no?, yo creo que todos lo vimos, al contrario, quién lo privó de la libertad para defenderlo fue la Fiscalía de la Ciudad de México, porque en ningún momento se le aprehendió ni se le retuvo y ahora sí que ya estaría que se le impugnara un acta que a todas luces y de manera nacional, todos vimos que no existió”.

¿Habrán regañado a Corral? –No creo que lo hayan regañado, yo creo que se dio cuenta de la realidad, me imagino. Porque la sentencia es absolutamente clara en cuanto a que no hay elementos para poderlo afirmar, como él lo afirmaba de un “secuestro”.

¿No es su estilo retractarse? –No, no es su estilo

Cabe recordar que el exmandatario de Chihuahua, a través de un comunicado, Corral señaló que tomó esta decisión ante lo que calificó como una distorsión informativa y una utilización mediática y política del caso. Acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de manejar un doble discurso al presentar el proceso como persecución política en la Ciudad de México y, al mismo tiempo, como una exoneración en Chihuahua.