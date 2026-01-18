Abre Municipio la convocatoria Mi Beca Chihuahua del Deporte 2026

- La recepción de documentos se realizará del 9 al 20 de febrero 2026
H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 18 de enero de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte da a conocer la convocatoria del programa Mi Beca Chihuahua del Deporte 2026.
Con el objetivo de fomentar una práctica deportiva de calidad y reconocer el esfuerzo de su actividad durante el 2025, se convoca a deportistas amateur, entrenadores, comités deportivos municipales y promotores deportivos.
La convocatoria la podrán consultar a partir de la presente en la página https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/CONVOCATORIA_MI_BECA_CHIHUAHUA_DEPORTE_2026.
La recepción de documentos para solicitar el estímulo económico se realizará del 9 al 20 de febrero 2026, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el centro deportivo Tricentenario, avenida Homero número 330, Complejo Industrial Chihuahua.
La convocatoria contempla las categorías:
- Deportistas menores de 18 años.
- Deportistas mayores de 18 años.
- Deporte adaptado.
- Alto Rendimiento.
- Entrenadores.
- Galardonados con el premio Teporaca 2025.
- Promotores.
- Comités Deportivos Municipales.
Para mayores informes podrán comunicarse al teléfono 072 extensión 2513 o bien, a través de la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte: www.facebook.com/imcfd.