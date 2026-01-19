A mediados de marzo darán recarpeteo en Periférico de la Juventud, Tecnológico y Fuentes Mares

Con una inversión de 40 millones de pesos, se comenzará a mediados del mes de marzo el recarpeteo en principales zonas como: periférico de la Juventud, avenida Tecnológico, Universidad y Fuentes Mares.

El funcionario capitalino expresó que estas labores permitirán ofrecer un trayecto diario cómodo con una infraestructura vial de calidad.

Actualmente la intervención continua en un horario nocturno de 22:00 a 5:00 horas, esto con el fin de interrumpir lo menos posible el tráfico y velar por la seguridad de conductores y trabajadores, motivo por el cual se invita a transitar por el área con precaución.

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla da continuidad a las labores de conservación vial, fortaleciendo el estado físico de las calles y avenidas para beneficio de la movilidad urbana.