A Cantinflas le entendía mejor: Bonilla tras anuncio de dos nuevos hospitales; invita a Sheinbaum visitar la capital

Ayer se anunció que Chihuahua contará con dos nuevos hospitales que permitirán incorporar 410 nuevas camas censables, como parte del Plan de Infraestructura 2024-2030 presentado por el Gobierno Federal, este anuncio, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al respecto, el alcalde Marco Bonilla respondió que, si vio la información, pero, dijo que no le quedó clara la información anunciada a nivel nacional.

“Miren, sí leí, sí leí la nota ahorita en un medio de comunicación, pero sinceramente a Cantinflas le entendía mejor, ¿no?. No vi dónde, no vi cuándo, no vi en qué inversión se va a hacer, qué tipo de hospitales. Entonces, pues hasta ahorita son puros buenos deseos, ojalá y podamos a la brevedad concretarlo y podamos también, pues contar con la visita de la presidenta de la República para mostrarle los terrenos que ya se tienen listos para la construcción de esta de este hospital”.

Bonilla recalcó que ayer le hacía la invitación a Claudia Sheinbaum, porque ha estado varias veces en el estado, y no se ha tenido la fortuna de tenerla aquí en la ciudad de Chihuahua.

“Ojalá pueda darse vuelta para mostrarle pues las necesidades de inversión que tenemos en la ciudad, particularmente de inversión que tiene que ver con temas federales, como son el Hospital del IMSS y del ISSSTE.