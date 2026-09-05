5to Informe: Gil Loya destaca continuidad de Bonilla a proyectos que inició Maru Campos

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló que el alcalde Marco Antonio Bonilla ha logrado mantener resultados importantes en materia de seguridad pública.

A su arribo en el Quinto Informe de Resultados, el secretario reconoció la continuidad de los proyectos que se iniciaron por la gobernadora Maru Campos cuando ella asumió como la primera mujer alcaldesa.

“La verdad es que yo creo que hoy vamos a tener la gran oportunidad de ver el gran avance que ha tenido Chihuahua Capital en estos cinco años y bueno, pues también marca históricamente el comienzo de un nuevo futuro para Chihuahua. Creo que eso es lo que nos va a tocar ver a todos”.

Gilberto Loya agregó que reconoce en el edil capitalino su apertura y la coordinación que han tenido en materia de seguridad.