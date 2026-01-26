3era Tormenta Invernal no ha afectado suministro de energía; señala Index

El presidente de Index, René Espinosa Terrazas dio a conocer que ante la tormenta invernal no se han dado afectaciones de energía en la industria, señala que están a expectativa de las indicaciones que dicte la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Estamos a expensas de la renacional de electricidad y no hay mucho que podamos hacer, la presidenta hablo de un tema de contingencia que ellos tienen con CFE para este tema y ellos deberían de decir que”, comentó.

En 2021 se dio un apagón debido a las bajas temperatura, en aquel momento se dieron afectaciones fuertes en la industria, actualmente la tercera tormenta invernal que afecta al estado no ha dado indicios de fallas eléctricas.

Con el vecino país si hay afectaciones, la afectación principal se ha dado en Texas y ya va dispersándose sin dejar afectación en la industria por el momento.