20 mil millones para vivir en la Luna: el plan de la NASA

Hoy martes 24 de marzo, durante su evento Ignition, la NASA presentó su proyecto con el que busca cumplir la Política Espacial Nacional para regresar a la Luna en 2028.

NASA anuncia plan de 20 mil millones para vivir en la Luna

La NASA busca acelerar su vuelta a la Luna, por lo que anunció un plan donde invertirá 20 mil millones de dólares.

El proyecto de la NASA también busca llevar a cabo alunizajes tripulados cada seis meses y hasta vivir en la Luna de forma permanente al construir una base en siete años.

Se trata de una ambiciosa estrategia equiparable a lo que se hizo con el programa Apollo.

Astronauta (Unsplash)

De acuerdo con Jared Isaacman, administrador de la NASA:

“La NASA tiene el compromiso de lograr, una vez más, lo casi imposible: regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y llevar a cabo las demás acciones necesarias para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio. Por ello, resulta esencial que salgamos de un evento como Ignition con una total alineación en torno al imperativo nacional que constituye nuestra misión colectiva. El reloj avanza en esta competencia entre grandes potencias, y el éxito o el fracaso se medirán en meses, no en años.”Jared Isaacman, administrador de la NASA

Así es el plan de la NASA para vivir en la Luna

El plan de la NASA se desarrollará en tres fases con el objetivo de establecer su presencia en la Luna de forma sostenida:

Fase 1 “Construir, ensayar, aprender”: La NASA realizará misiones con diferentes objetivos puntuales con un enfoque modular y repetible. Aumentará el ritmo de la actividad lunar, enviando rovers, instrumentos y demostraciones tecnológicas que impulsen la movilidad, la generación de energía, las comunicaciones, la navegación, las operaciones en la superficie y una amplia gama de investigaciones científicas

Fase 2 “Establecimiento de la infraestructura inicial”: Con base en las lecciones aprendidas de las misiones anteriores, la NASA avanzará hacia la obtención de una infraestructura semi-habitable y una logística permanente

Fase 3 “Habilitar una presencia humana de larga duración”: A medida que entren en funcionamiento los sistemas de aterrizaje humano con capacidad de carga, la NASA enviará la infraestructura más pesada necesaria para establecer una presencia humana continua en la Luna. Esto incluirá los Hábitats Multiuso de la ASI (Agencia Espacial Italiana), el Vehículo Utilitario Lunar de la CSA (Agencia Espacial Canadiense)

La punta de lanza del plan de la NASA será la misión Artemis II, primera misión tripulada con cuatro astronautas, programada para el 1 de abril de 2026.

En el caso del proyecto Gateway, cuya meta era construir una estación espacial que orbitara en la Luna, se pondrá en pausa.

Esto para enfocarse en su plan donde invertirán 20 mil millones de dólares.