Zoé Robledo explica: ¿Qué está pasando en el IMSS?

Desde 2019, el IMSS ha incorporado a 109 mil trabajadores, ampliado su infraestructura

hospitalaria y aumentado su capacidad de atención.

hospitalaria y aumentado su capacidad de atención. El Instituto respeta las manifestaciones y la consulta del próximo 14 de octubre sobre el

incremento salarial de 6.8%

incremento salarial de 6.8% Invita a los derechohabientes que hayan tenido una receta no surtida, a reportarla en

www.recetacompleta.gob.mx o al teléfono 800 953 2218.

Al dar un panorama del estado que guarda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su Director

General, Zoé Robledo, informó que sus servicios médicos continúan operando en todo el país.

Tan sólo esta

semana, del 2 al 9 de octubre, en el IMSS nacieron 5 mil 745 bebés, se realizaron 30 mil 583 cirugías, se

otorgaron 662 mil consultas de especialidad y 2 millones de Medicina Familiar.

Esta operación es posible gracias al trabajo de 511 mil personas que integran la institución de seguridad

social más grande de América Latina.

Más personas, más infraestructura y mayor capacidad de atención

Desde 2019, el IMSS atiende a una población cada vez mayor.

Los trabajadores asegurados pasaron de 20

a casi 23 millones; los pensionados, de 4.3 a 6.3 millones; y las madres y padres de asegurados, de 4.4 a 5.9

millones.

Además, siete de cada diez adultos mayores del país reciben atención en el Seguro Social.

Para responder a esta demanda, se han incorporado 109 mil trabajadores adicionales, entre ellos 28 mil

integrantes del personal de enfermería y 39 mil médicos especialistas.

En los últimos dos años, durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han inaugurado siete

hospitales; ocho más entrarán en operación próximamente y otros 19 están en construcción. La meta para

2030 es sumar más de 10 mil camas hospitalarias.

También se han abierto más de 17 mil turnos de Medicina Familiar en horarios vespertinos y fines de semana, y se han ampliado los servicios especializados:

Hemodiálisis: de 76 mil pacientes atendidos en 2019 a 100 mil actualmente.

Trasplantes: 3,500 procedimientos en 2025, la cifra más alta en la historia del IMSS.

Cáncer infantil: de tres a 36 centros especializados.

Atención de infartos: de seis a 82 salas de hemodinamia en hospitales de segundo nivel.

Este crecimiento no significa que todos los problemas estén resueltos. La mayor demanda y el aumento de

las enfermedades crónicas siguen generando saturación, tiempos de espera y desafíos en el abasto de

medicamentos.

Actualmente, el IMSS surte recetas a 769 mil personas diariamente, con un abasto promedio de 94%. Para

atender las recetas no surtidas, está disponible la plataforma www.recetacompleta.gob.mx y el teléfono

800 953 2218.

El Seguro Social reconoce los retos demográficos, epidemiológicos, financieros y operativos que enfrenta.

Atenderlos requiere inversión, supervisión, diálogo y el trabajo conjunto de quienes integran el Instituto.

En los últimos días, grupos de trabajadores activos, jubilados y pensionados han realizado manifestaciones

en distintas entidades del país.

El IMSS reconoce su derecho a expresar inconformidades y mantiene su

disposición al diálogo para atender las demandas relacionadas con la operación del Instituto y las

condiciones laborales.

Una de las diferencias se refiere al incremento salarial de 6.8%, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9%

en prestaciones, aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El próximo 14 de octubre, las y los trabajadores participarán en una consulta para pronunciarse sobre

dicho incremento. El Instituto respeta este ejercicio de decisión democrática.

Otras demandas, como el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), requieren modificaciones

legales que no corresponden a las atribuciones del Instituto.

El IMSS hace un llamado a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica, respetando los

derechos de terceros y manteniendo libres los accesos a hospitales y clínicas, particularmente los

destinados a urgencias y ambulancias.

Hoy el IMSS atiende a más personas, cuenta con más trabajadores y amplía su infraestructura.

Tiene retos pendientes, pero sus servicios médicos continúan operando y su compromiso es seguir mejorando la atención.

—o0o—