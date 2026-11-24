Las Comisionadas del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, y el Comisionado Presidente, Sergio Rafael Facio Guzmán, encabezaron la entrega de chamarras que se recolectaron entre el personal del Órgano Garante de Chihuahua al DIF estatal, en el marco de la campaña de donación “Juntos contra el frío”.

En respuesta a la convocatoria por el DIF estatal, el ICHITAIP respondió solidariamente con la recolección de chamarras nuevas para niñas, niños y adolescentes de 4 a 16 años, entre sus colaboradores a fin de hacer una aportación para apoyar a menores en situación de vulnerabilidad que requieren de abrigo para enfrentar la temporada invernal.

La participación de todos los integrantes del ICHITAIP responde a la vinculación con los diversos sectores de la sociedad, que requieren apoyo extraordinario para tener los elementos para enfrentar las bajas temperaturas que se esperan en Chihuahua ante la llegada de los frentes fríos conforme entre la temporada invernal.