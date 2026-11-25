Chihuahua, Chih. — Empresarios chihuahuenses denunciaron presuntas prácticas irregulares y abuso por parte del banco Santander, al señalar que la institución mantiene retenidos 1 millón 925 mil pesos correspondientes a tres cuentas de una empresa agroindustrial local, situación que pone en riesgo decenas de empleos.

De acuerdo con los afectados, mediante tres cartas fechadas el 25 de septiembre de 2026, el banco dio por terminados los contratos de depósito y se comprometió a entregar los recursos vía cheques de caja a partir del 28 de octubre en la sucursal ubicada en las avenidas Colón y Juárez. Sin embargo, cuando la representación legal acudió en la fecha pactada acompañada de un notario público, el personal argumentó que las cuentas estaban bloqueadas y se negó a liberar el dinero.

A casi un mes del plazo establecido, los denunciantes señalaron que Santander tampoco ha consignado el monto ante ninguna autoridad judicial —como establecían sus propios documentos— y acusaron que el personal de la sucursal recibió la instrucción de negarles información, por lo que advirtieron que llevarán su defensa legal hasta las últimas consecuencias.