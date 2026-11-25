Chihuahua, Chih. — Un espectáculo astronómico captó la mirada de los chihuahuenses al caer la tarde de este martes,cuando la llamada Superluna de Castor comenzó a asomarse detrás de los cerros que rodean la capital del estado,destacando por su notable tamaño aparente y su intensa luminosidad.

El fenómeno, visible durante las noches del 23 y 24 de noviembre, corresponde a la última Luna llena de este mes y adquiere la categoría de superluna al coincidir con el perigeo, es decir, el punto de su órbita en el que se sitúa a menor distancia de la Tierra.

Según reportes de la NASA, durante este acercamiento el satélite natural se ubica a unos 360 mil 746 kilómetros de nuestro planeta, lo que permite observarlo hasta un 6.5 por ciento más grande y con un 13.5 por ciento más de brillo respecto a una Luna llena convencional.

La aparición del astro entre las formaciones montañosas quedó registrada en diversas imágenes compartidas por habitantes de la ciudad, marcando uno de los últimos eventos astronómicos destacados del año previo a la superluna prevista para diciembre.