La Policía de Colombia confirmó la liberación de 10 rehenes más del secuestro masivo del supermercado de Cartagena de Indias.

Bogotá. Colombia enfrentaba ese martes una crisis de seguridad extrema: los ataques no dan tregua al presidente Abelardo de la Espriella; además de un “carrobomba” que explotó este lunes al sur del país, se suman 339 casos violentos en los 120 días del actual gobierno de ultraderecha.

Carrobombas, ataques a la fuerza pública, noticias de secuestros, combates con disidencias de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), desplazamientos masivos y, como si fuere poco, presuntos delincuentes intentaron robar un vehículo transportador de valores y, al fracasar, tomaron como rehenes a 30 personas.

En el sur del país, en la noche del lunes, un “carrobomba”, al parecer equipado con 80 kilos de explosivos, fue activado por “las disidencias de las FARC” en la ciudad de Villavicencio, frente a la gobernación del departamento del Meta; y más temprano, en la madrugada del mismo lunes, una estación de policía fue atacada con drones en Cúcuta, al nororiente en la frontera con Venezuela.

En ambos casos no se reportaron víctimas mortales, pero si varios heridos que superan el centenar. Los cuerpos de seguridad responsabilizan de estos hechos a las llamadas disidencias de las FARC y el ELN.

De la Espriella llegó a la zona del atentado, para decir que “estos hechos violentos, no son otra cosa que una respuesta a la implacable persecución que su gobierno ha emprendido contra las organizaciones criminales en todo el país”.

Tras los hechos, descartó a futuro la apertura de un proceso de negociación de paz y advirtió que “el gobierno no cederá al chantaje de utilizar el terrorismo como arma de diálogos”. En mi gobierno, dijo, “no habrá conversaciones de paz”.

Desde Cúcuta, departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela, medios locales calificaron de “aterrador el ataque con drones” contra una estación de policía; los hechos ocurrieron a las 2:15 horas dejando tres policías heridos y más de sesenta casas destruidas y el suministro de energía quedó averiado.

Sobre este tema, el politólogo, Horacio Duque, aseguró que “la utilización de drones representa una transformación tecnológica de enorme importancia en el conflicto colombiano, se modificaron las condiciones tradicionales de la guerra de guerrillas”.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en los cien primeros días del gobierno de De la Espriella, 43 uniformados -policías y militares- han sido asesinados, 219 heridos, 339 casos de terrorismo reportados, y, de acuerdo con las autoridades, se han realizado 8 bombardeos documentados contra estructuras guerrilleras y organizaciones de narcotraficantes.

Las cifras en materia de derechos humanos tampoco favorecen al ultraderechista, el seguimiento que Indepaz hace al conflicto reporta 17 eventos de desplazamiento que afectaron a 6 mil 667 campesinos y campesinas, al tiempo que revela que son seis las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos” que, según el dato más reciente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cifra ascendió a 7961, desde comienzos de siglo.

“Preocupa la persistencia de las confrontaciones armadas, el uso de drones con explosivos y los riesgos asociados a las operaciones militares, especialmente cuando pueden encontrarse niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados”, abona en su análisis Indepaz.

Voces de todos los partidos políticos coincidieron en condenar y rechazar el ataque con el carro bomba en Villavicencio, y las ofensivas e la guerrilla en la ciudad fronteriza, al parecer perpetradas por el ELN.

Para el ex presidente Gustavo Petro “eliminar las posibilidades de paz e ir a la guerra sin salida es condenar a Colombia a la violencia eterna”, luego de condenar el atentado terrorista.

Camino a cumplir los primeros 120 días de su gobierno, además de priorizar la seguridad, el ultraderechista decidió desfinanciar el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las FARC que este jueves 26 celebra diez años de la firma y que, pese al asesinato de cerca de 600 desmovilizados, el compromiso de los exguerrilleros sigue en firme.

Cartagena de Indias

Mientras De la Espriella afronta la violencia de grupos guerrilleros y narcotraficantes, la delincuencia común hizo presencia con una banda armada que intentó asaltar un camión de valores que buscaba retirar dinero de un importante almacén de cadena en la turística ciudad de Cartagena de Indias, en el mar Caribe colombiano.

Aún, al cierre de este reporte, no se había logrado superar la compleja situación que derivó en el secuestro de 30 empleados, diez ya liberados, y la exigencia por parte de los delincuentes -superior a cinco hombres fuertemente armados- de siete mil millones de pesos, unos dos millones de dólares y dos camionetas blindadas para la huida.

El presidente De la Espriella, lidera en este momento un consejo de seguridad en Cartagena, mientras un negociador del Gaula -unidad antisecuestro de la Policía- mantiene contacto con los secuestradores.