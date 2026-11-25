•⁠ ⁠El DIF Estatal dio el banderazo de salida para dispersar los primeros 15 mil abrigos de esta temporada invernal a las comunidades serranas

El Gobierno del Estado que encabeza Maru Campos arrancó con el programa “Juntos Contra el Frío” en su sexta edición, con la meta de concluir con cerca de 200 mil chamarras y abrigos entregados en la presente administración.

María Eugenia Galván Antillón, presidenta del DIF Estatal, dio el banderazo de salida del primer camión con rumbo a la comunidad de San Juanito, municipio de Bocoyna, que transportará las prendas térmicas a niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

Posteriormente se sumarán los vehículos que distribuirán en las regiones de Madera, Batopilas y Bocoyna, en el seccional Creel, los primeros 15 mil abrigos que ya fueron recaudados en 2026, producto de los donativos que realizaron las diferentes dependencias gubernamentales.

“Quiero darles las gracias a todos, porque eso revela la buena voluntad y colaboración de este Gobierno. Esto significa un acto de amor muy grande para las y los niños más vulnerables que no tienen con que abrigarse”, indicó Galván Antillón.

Durante el acto protocolario que se llevó a cabo en las instalaciones del Parque El Colibrí en la capital del estado, la funcionaria colocó de manera simbólica las primeras prendas de abrigo a cuatro menores de edad que se encuentran bajo tutela del Estado.

Asimismo, convocó a las y los servidores públicos a continuar con los donativos, a fin de llegar a la meta de las 200 mil chamarras entregadas durante los seis años de realización de la estrategia interinstitucional.

Junto con el director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns, la presidenta recordó que desde 2021 y hasta 2025, se logró colectar casi 150 mil prendas.

En el arranque se contó con la presencia del secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, así como del secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón y su homólogo de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo.

También el secretario de Hacienda, Jesús Granillo; de la secretaría de Salud, Gilberto Baeza; de Desarrollo Rural, Mauro Parada; de Pensiones Civiles del Estado, Heriberto Miranda Pérez, entre otros miembros del Gabinete y directivos de planteles de los subsistemas de Educación Media Superior Cobach y CECyTECH.

Además de representantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, coordinados por el magistrado Andrés Pérez Howlet y personal que dirige los distintos albergues y centros de cuidado infantil en la entidad.