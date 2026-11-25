El mayor certamen del futbol femenino se celebrará del 24 de junio al 25 de julio DE 2027 en ocho ciudades brasileñas.

Brasilia. El gobierno brasileño estima que el Mundial femenino de 2027 representará para el país una actividad económica de alrededor de mil 500 millones de dólares, informó este martes la secretaria extraordinaria para la Copa del Mundo Femenina, Juliana Agatte.

El mayor certamen del futbol femenino se celebrará del 24 de junio al 25 de julio en ocho ciudades brasileñas.

Un estudio, encargado a la Fundación Getulio Vargas por el Ejecutivo, “señala un movimiento económico durante el evento del orden de 8 mil 800 millones” de reales, dijo la encargada diplomática del evento.

El cálculo contempla efectos directos e indirectos en sectores como hotelería, alimentación, transporte y servicios. “La mitad corresponde a inversiones de la FIFA”, detalló Agatte.

El gobierno espera además la creación de 73 mil puestos de trabajo por el Mundial. El estudio estima también que aproximadamente 2 millones de turistas viajarán a Brasil durante la competición.

Esas cifras “nos dejaron bastante entusiasmados”, agregó Agatte.

El Mundial contará con la participación de 32 selecciones y 14 cupos están aún en juego. Las entradas saldrán a la venta el 1 de diciembre y los grupos se sortearán el 11 de diciembre en una ceremonia en Río de Janeiro.

“Tenemos grandes expectativas. La FIFA y la Confederación Brasileña de Futbol apuntan a un mayor interés por patrocinios, ya ven el balompié femenino como un negocio”, afirmó la secretaria.