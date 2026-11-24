El proyecto de construcción de la planta de procesamiento de residuos, en la que el Gobierno Municipal participa como socio minoritario de la empresa V Green For Life, contempla recuperar la inversión en un plazo estimado de entre siete y ocho años, además de generar utilidades por la comercialización de los desechos.

Así lo informó el alcalde René Chavira quien explicó que el esquema de participación municipal permitirá que el Ayuntamiento obtenga beneficios económicos por la venta de residuos, recupere el capital invertido y, al término del contrato, pueda quedarse con la nave industrial y la maquinaria.

Detalló que este modelo de participación minoritaria representa una alternativa para que el Municipio no solamente participe en la operación del proyecto, sino que también obtenga beneficios patrimoniales a futuro, al convertirse en propietario de las instalaciones y el equipo una vez concluido el acuerdo.

Respecto a las personas que actualmente se dedican a la pepena, Chavira Venzor señaló que buscarán acercarse a ellas para explicarles de manera gradual el esquema de operación de la planta y conocer si tienen interés en incorporarse al proyecto.

Indicó que también existe la posibilidad de que los pepenadores se conviertan en clientes de la empresa, de manera que puedan continuar con su actividad de recuperación de materiales, pero bajo un esquema más ordenado y formal.

El edil capitalino aseguró que no existe impedimento para invitarlos a participar, por lo que el acercamiento con este sector será parte de las acciones para dar a conocer el funcionamiento de la nueva planta y las oportunidades que podría representar para quienes actualmente dependen de la recolección y comercialización de residuos.