Fausto “N”, señalado como posible integrante de un grupo delictivo con operaciones en Sinaloa, permanecerá a disposición de las autoridades mexicanas, mientras se determina la viabilidad de su extradición a Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia precisó que el detenido enfrenta imputaciones en Méxicopor su probable participación en delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como delitos contra la salud.

Además, indicó que Fausto “N” cuenta con investigaciones en territorio nacional por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La FGR confirmó que Estados Unidos solicitó su extradición, a través de una petición diplomática originada en la Corte Federal para el Distrito de Columbia, con el propósito de procesarlo por delitos que, conforme a la legislación mexicana, corresponden a asociación delictuosa, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la Fiscalía, la continuación de la audiencia inicial, en la que se resolverá la situación jurídica del detenido, está programada para el próximo 28 de noviembre.

La institución señaló que el procedimiento de extradición estará sujeto a las formalidades previstas en el tratado bilateral correspondiente y a los tiempos diplomáticos, por lo que, mientras se determina su viabilidad, Fausto “N” continuará bajo disposición de las autoridades mexicanas.

La información fue difundida por la FGR este 24 de noviembre, en seguimiento a las declaraciones de la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, sobre la situación jurídica del detenido.