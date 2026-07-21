Zelensky destituye al comandante del Ejército de Ucrania y nombra a Mykhailo Drapatyi

Moscú. El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, decidió este martes destituir al comandante en jefe de las fuerzas armadas, general Oleksander Syrskyi, y nombrar en su lugar a Mykhailo Drapatyi, que hasta hoy se desempeñaba como comandante de las fuerzas conjuntas.

Así lo anunció Zelensky, quien este miércoles firmará los respectivos decretos: “Decidí que el nuevo comandante en jefe de las fuerzas armadas sea Mykhailo Drapatyi. Junto con Mykhailo (el sucesor de Syrskyi), Yevhenii Khmara (director del servicio de seguridad de Ucrania, al frente del ministerio de Defensa de manera interina) y Pavlo Palisa (subjefe de la Oficina de la Presidencia y asesor militar de Zelensky) perfilamos cómo debe ser renovada la configuración del Estado Mayor del ejército”, afirmó en un mensaje de video a través de su cuenta en Telegram.

El mandatario reconoció los méritos de Syrskyi “en la defensa de Kiev, la ofensiva en Jarkov y la operación de la región rusa de Kursk”, pero su decisión de destituirlo apunta a que tomo en cuenta la opinión de los seis militares de alto rango con los que se reunió el domingo anterior.

Cada uno de los convocados, se filtró a la prensa ucrania, expuso su visión de cómo hay que reformar las fuerzas armadas y delineó su “estrategia para la victoria”, lo que Fedorov achacó a Syrskyi no tener.

“Hemos recorrido parte considerable del camino, la defensa de Ucrania continúa, y es indispensable tratar con respeto a cada combatiente. Agradezco a Oleksander Syrskyi y a cada soldado y oficial que Ucrania tenga posiciones fuertes en el frente. Agradezco a Myhailo Drapatyi por tener precisamente ese enfoque”, concluyó su anuncio Zelensky.

A diferencia de Syrskyi, de 61 años, quien se formó como militar en academias de la extinta Unión Soviética en Moscú, Drapatyi, de 43 años, forma parte de una generación anterior cuya carrera está vinculada exclusivamente a instituciones de enseñanza castrense de Ucrania ya como país independiente.

Zelensky, quien en lo personal aprecia mucho a Syrskyi, lo sacrificó para evitar que las multitudinarias protestas que estallaron desde que cesó al ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, se convirtieran en un problema mayor para su liderazgo porque es consciente de que los ucranios siempre salen a la calle de modo espontáneo cuando un mandatario les quita lo que ellos creen una ilusión.