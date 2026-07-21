Esta será la agenda de Morena para el próximo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados

México. Entre las prioridades que tendrá Morena en la Cámara de Diputados durante los primeros días del próximo periodo ordinario de sesiones se encuentra legislar en materia de inteligencia artificial, feminicidio y pueblos indígenas.

El coordinador de los diputados guindas y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó que se va a revisar la iniciativa que ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema del feminicidio y la ley reglamentaria en materia de pueblos originarios, cuya consulta va a iniciar.

En un mensaje en redes sociales, agregó que también se abordará la Ley de Bienestar Animal y el tema de los gastos médicos mayores, los abusos que se están cometiendo por las aseguradoras y los altos costos en hospitales privados.

Monreal añadió que todo esto es parte de la agenda del grupo parlamentario de Morena, pero “que también comparten otros grupos parlamentarios con los que conversaremos para lograr consensos amplios a partir del 1 de septiembre”.