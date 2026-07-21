Llega a Cuba el primer envío de ayuda humanitaria de EU por 100 mdd; Cáritas distribuirá alimentos e insumos

La Habana. La embajada de Estados Unidos en Cuba anunció este martes la llegada al Aeropuerto Internacional José Martí del primer envío correspondiente a los 100 millones de dólares en asistencia humanitaria que el gobierno del presidente Donald Trump anunció para la isla y que, según indicó, estará destinado a “las familias más necesitadas”.

A través de su cuenta en X, la representación diplomática compartió una publicación de Cáritas Cuba —organismo de la Iglesia católica encargado de promover, coordinar y organizar la acción caritativa y social—, junto con una fotografía del cargamento recibido en La Habana.

Cáritas Cuba informó en su sitio web que recibirá y canalizará 60 millones de los 100 millones de dólares comprometidos por la administración de Trump.

Embajada de EU en Cuba

El primer envío “incluye kits de alimentos e higiene que beneficiarán a 700 familias de la Arquidiócesis de La Habana”, precisó la institución eclesial. Agregó que la distribución se realizará “conforme a los criterios de vulnerabilidad establecidos para este tipo de ayudas”.

“La entrega a los hogares estará a cargo de voluntarios de las comunidades parroquiales, quienes ya se encuentran organizados para garantizar dicho proceso de manera eficaz”, señaló Cáritas.

Embajada de EU en Cuba

Asimismo, subrayó que la distribución se efectuará “con un enfoque de respeto y acompañamiento cercano a los beneficiarios, priorizando la transparencia y el trato humano en cada comunidad”.

El resto del donativo será gestionado en fases sucesivas, en el contexto de las acciones de cooperación humanitaria que la organización desarrolla en la isla desde principios de este año, añadió la institución en un comunicado.