Despliega FDZS operativo de búsqueda de personas ausentes, en comunidades del municipio de Villa López

Como parte de las acciones ininterrumpidas para localizar a personas que tienen reporte de ausencia, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, desplegó un operativo de búsqueda en las comunidades Santa Ana y Salaices, en el municipio de Villa López.

Las acciones de rastreo estuvieron encabezadas por agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad de Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, así como personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), y miembros del colectivo “10 de octubre”.

Los trabajos que se desarrollaron este martes 21 de julio, incluyeron recorridos por caminos y brechas, en la búsqueda de indicios o evidencias que aporten a las diversas carpetas de investigación existentes.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para continuar con la búsqueda de personas ausentes, con el objetivo de dar certeza a las familias del paradero de sus seres queridos.