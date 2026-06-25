YouTube actualiza Shorts para una experiencia inmersiva

YouTube actualizó Shorts para ofrecer una experiencia más intuitiva, inmersiva y alineada con las preferencias de los usuarios.

Gracias a los comentarios de la comunidad global se efectuaron mejoras para optimizar la visualización e interacción dentro del reproductor.

Menos distracciones, más enfoque

YouTube introdujo en Shorts el modo Pantalla limpia.

Esta función oculta temporalmente íconos y texto superpuesto durante la reproducción de un Short.

Más rápido y en silencio

Tras múltiples peticiones llegaron los ajustes de velocidad para consumir contenido más rápidamente o navegar de forma más eficiente.

También se incorporan nuevas opciones de control de audio y reproducción, como la posibilidad de silenciar un video con un solo toque, y la opción de ajustar a cero el temporizador.

Personalización del feed

Ahora, el tradicional botón de Me Gusta será sustituido por el icono de un corazón, señal clara de conexión y preferencia por el contenido.

Asimismo, se suprimirá el botón de No Me Gusta y en su lugar habrá controles más precisos como No me interesa y No recomendar este canal, a fin de personalizar de mejor forma el feed.

Por otra parte, se mantiene la opción de denunciar un video si el usuario considera que puede estar infringiendo los Lineamientos de la Comunidad.