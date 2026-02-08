Yolanda Andrade explota contra su “madrina” por hablar de sus adicciones

Yolanda Andrade -de 54 años de edad- arremete contra su“madrina” de Alcohólicos Anónimos (AA) por hablar de sus adicciones.

El pasado 6 de febrero, Yolanda Andrea compartió un video donde reveló que lleva 18 años sin consumir drogas o alcohol.

Yolanda Andrade explota contra su “madrina” de doble A

Durante su proceso para superar sus adicciones, Yolanda Andrade se apoyó en una persona a quiene se les llama “padrinos”, porque guían a quienes están en busca de rehabilitarse.

Yolanda Andrade contó que su “madrina” la traicionó, pues comenzó a hablar de su proceso de recuperación.