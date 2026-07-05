Cae lluvia intensa al norte de la ciudad, tome precauciones

Comienza a caer lluvia principalmente al norte de la ciudad, tome las bebidas precauciones para evitar accidentes.

La caída de lluvia continúa, se le pide a los conductores consideración ya que tienen cerrado el primer cuadro de la ciudad por el partido de la selección mexicana.

También las inmediaciones de la glorita de Pancho Villa, se le pide tomé vías alternas con, precaución.

Cabe destacar que el pronostico del clima se emitió la alerta de lluvias en gran parte del territorio mexicano, por lo cual el norte será de las principales entidades que presentará lluvias intensas.