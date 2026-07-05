Conductor ebrio desata persecución al chocar carros en la Villa; termina en arroyo e impacta patrullas

Un sujeto fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación luego de una persecución donde elementós de la policía estatal pidieron un apoyo a todo las corporaciones policiacas luego de que el sujeto chocara varios vehículos en la colonia villa.

El conductor de un Nissan Versa color negro, quien conducía bajo los influjos del alcohol estaba acompañado por otro sujeto y 2 niñas, el vehículo no contaba con placas de circulación.

La llamada la hizo una persona quien indicó la autoridad que el sujeto luego de chocar varios vehículos, subió al vehículo junto con las niñas y escapó el lugar mencionando que posiblemente pudo haber sido una privación de la libertad de las menores.

En la persecución apoyaron elementos de la policía estatal, policía Vial, policía municipal y la fiscalía general del estado terminando la persecución en las inmediaciones de la colonia Ponce de león a espaldas de la planta intercerámic, justo en un túnel que pasa las vías del tren donde el sujeto también chocó 2 patrullas de la fiscalía, y ya no pudo continuar.

El vehículo cayó en un arroyo, el sujeto fue detenido para presentarlo con la autoridad correspondiente.