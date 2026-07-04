Avanza Santa Isabel en la conexión de carreteras y reparación de salones.

Para lograr una mejor conexión con la cabecera municipal, en Santa Isabel construyen uno de los accesos más importantes al barrio de la Vieja Estación y Lomas del Santuario, lo que dará un beneficio directo a las cientos de familias que transitan por esta zona.

El alcalde del municipio de Santa Isabel, Fernando Ortega, informó que, gracias a las gestiones realizadas con la gobernadora Maru Campos, actualmente se están desarrollando varios frentes de obra que próximamente serán inaugurados para el uso de toda la comunidad.

Una demanda que ya tenía muchos años es la rehabilitación de la calle Victoria, por donde transitan a diario cientos de familias. El alcalde detalló que ayer se inició con la instalación de concreto hidráulico, material de uso rudo y larga duración. Esta obra durará aproximadamente un mes, por lo que pidió a la comunidad tener paciencia, ya que será necesario utilizar otros accesos.

Mencionó que, además, en estos momentos se trabaja en otros frentes de obra, tales como la remodelación completa del salón de eventos de usos múltiples de San Miguel de los Nachonco, donde el personal de Obras Públicas del municipio colabora con la comunidad para concluir este tan anhelado espacio familiar.

Actualmente, el municipio de Santa Isabel también trabaja en otras dos obras de gran importancia para la comunidad: la remodelación integral de la plaza pública ubicada en el centro de Santa Isabel, así como la rehabilitación del acceso al Panteón Municipal.

Finalmente, el alcalde Fernando Ortega reiteró que todo este trabajo que se desarrolla en beneficio de Santa Isabel es posible gracias a la disposición de la gobernadora Maru Campos, quien ha mostrado su total apoyo para impulsar el desarrollo de las comunidades y municipios de Chihuahua.