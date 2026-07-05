Cierra el Ultra Maratón de los Cañones con triunfos de corredores rarámuri

– _Onorio Tomás Juárez y María Juana Ramírez conquistaron el primer lugar del 21K_

El Ultra Maratón de los Cañones 2026, realizado en el Pueblo Mágico de Guachochi, llegó a su fin con la celebración de la carrera de 21 kilómetros disputada en el impresionante escenario de la Barranca de Sinforosa.

El primer lugar de la rama varonil fue conquistado por el corredor rarámuri Onorio Tomás Juárez, originario de Tatahuichi, municipio de Guachochi, con un tiempo de 1:12:31.

En la rama femenil, María Juana Ramírez, de la comunidad de Hormigueros, Guachochi, obtuvo la primera posición al registrar un tiempo de 1:30:28. Cabe destacar que es hermana de la reconocida corredora Lorena Ramírez, mientras que su hermano Antonio Ramírez se adjudicó el primer lugar en la prueba de 100 kilómetros durante la jornada del sábado.

El segundo lugar de la rama varonil fue para Feliciano Roberto Contreras Romero, de la comunidad de Setepachi, Guachochi, quien registró un tiempo de 1:16:03. El tercer sitio correspondió a Daniel Muni Chaparro, de Guadalupe y Calvo, con un tiempo de 1:16:23.

También en la rama femenil, el segundo lugar fue para María Isabel Vélez de Torreón, Coahuila, con un tiempo de 1:31:50; mientras que Gabriela Cortez Ortiz, de Guachochi, obtuvo el tercer sitio con 1:34:49.

El Ultramaratón de los Cañones es considerado uno de los eventos de ultra trail más importantes del país, gracias al posicionamiento de Chihuahua como la “Cuna del Trail Running” a nivel internacional.

Además, forma parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua, programa que impulsa actividades de naturaleza, aventura y deportes extremos y que este año celebra su 30 aniversario.

La programación oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026 se encuentra disponible en: https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026

Para más información sobre este y otros eventos, se invita a consultar las redes sociales oficiales @TurismodeChihuahua y @fita.chihuahua.